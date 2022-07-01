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В Тюмени погибла машинистка опрокинувшегося козлового крана

Происшествия, 20:49 26 июля 2022

СУ СК России по Тюменской области | Фото: СУ СК России по Тюменской области

Уголовное дело возбудили из-за гибели машинистки опрокинувшегося козлового крана на производственной площадке в Тюмени 26 июля. Машинистка, находясь в кабине крана, производила погрузочные работы бетонных конструкций. Во время работы кран опрокинулся, женщина погибла, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.216 УК РФ - нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

На месте работают следователи , проводится осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе порядок соблюдения правил безопасности при производстве работ. Расследование уголовного дела продолжается.

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