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В Тюмени пенсионер заплатит 500 тысяч рублей сбитой на пешеходном переходе женщине

Происшествия, 17:27 27 июля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

500 тыс. рублей моральной компенсации заплатит пенсионер, который сбил женщину на пешеходном переходе в Тюмени. Инцидент произошел в декабре 2021 года. Мужчину также ограничили в свободе: он не сможет выехать из областной столицы, сообщает прокуратура Тюменской области.

В ходе судебного разбирательства установлено, что 21 декабря 2021 года 63-летний водитель автомобиля Lada, на пешеходном переходе на ул. Академика Сахарова не уступил дорогу женщине, совершив на нее наезд. Здоровью потерпевшей причинен тяжкий вред.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимому 10 месяцев ограничения свободы: ему запрещено выезжать за пределы Тюмени, менять место жительства. Он также обязан являться для регистрации в специализированный орган. В пользу потерпевшей суд взыскал 500 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил.

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# прокуратура Тюменской области

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