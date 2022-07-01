Бывший замначальника тыла тюменского гарнизона незаконно приватизировал квартиру Минобороны
Бывший заместитель начальника тыла одной из воинских частей тюменского гарнизона получил четыре года условно за незаконную приватизацию квартиры Минобороны. Он частично возместил материальный ущерб в размере 1,6 млн рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
Установлено, обвиняемый решил незаконно приватизировать квартиру, в которой временно был зарегистрирован вместе с семьей. Подготовив фальшивую копию договора социального найма жилого помещения, он обратился с иском в суд. Суд иск удовлетворил.
Далее он оформил право общей долевой собственности в равных долях на себя, жену и дочь, чем нанес военному ведомству материальный ущерб в особо крупном размере.
По решению Калининского районного суда бывшего чиновника, обвиненного в мошенничестве, приговорили к четырем годам лишения свободы условно. Также он обязан возместить ущерб в полном объеме.