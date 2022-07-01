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Бывший замначальника тыла тюменского гарнизона незаконно приватизировал квартиру Минобороны

Происшествия, 10:09 28 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бывший заместитель начальника тыла одной из воинских частей тюменского гарнизона получил четыре года условно за незаконную приватизацию квартиры Минобороны. Он частично возместил материальный ущерб в размере 1,6 млн рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Установлено, обвиняемый решил незаконно приватизировать квартиру, в которой временно был зарегистрирован вместе с семьей. Подготовив фальшивую копию договора социального найма жилого помещения, он обратился с иском в суд. Суд иск удовлетворил.

Далее он оформил право общей долевой собственности в равных долях на себя, жену и дочь, чем нанес военному ведомству материальный ущерб в особо крупном размере.

По решению Калининского районного суда бывшего чиновника, обвиненного в мошенничестве, приговорили к четырем годам лишения свободы условно. Также он обязан возместить ущерб в полном объеме.

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# мошенничество , суд

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