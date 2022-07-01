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Предприниматели из 17 дружественных стран приедут в Тюмень на СУП

Общество, 11:23 29 июля 2022

forumsup.ru | Фото: forumsup.ru

Бизнес-диалоги с предпринимателями из 17 дружественных стран пройдут в рамках "Слета успешных предпринимателей" (СУП), который 19-21 августа состоится в Тюмени 10 раз.

В областную столицу, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, приедут представители Азербайджана и Армении, Беларуси и Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, Аргентины и Бразилии, Индии и Китая, Нигерии и ЮАР, Ирана и Пакистана, Вьетнама и Сирии.

За десять лет городской слет, по словам депутата Тюменской областной думы, координатора федерального партийного проекта "Предпринимательство" вице-президента "Опоры России" Эдуарда Омарова, превратился в масштабный международный форум.

"Сегодня СУП по праву признан главной площадкой по развитию экосистемы предпринимательства в России, - отметил он. - Определена миссия форума, заключающаяся в формировании и развитии сообщества успешных предпринимателей. В этом году он обещает быть очень продуктивным на новые контакты и реализацию новых возможностей".

В этом году на СУПе будут работать самые актуальные и востребованные площадки: цифровизация и digital, импортозамещение, маркетплейсы и online-торговля, технологии блокчейн, метавселенные, молодежное предпринимательство, ярмарка инвестиций.

В пленарном заседании планируется участие заместителя председателя правительства РФ, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, министра экономического развития РФ Максима Решетникова, министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, министра просвещения Сергея Кравцова, полномочного представителя президента России в УФО Владимира Якушева, президента "ОПОРЫ РОССИИ" Александра Калинина, губернатора Тюменской области Александра Моора.

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# СУП , форум

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