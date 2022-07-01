Глава Минэкономразвития на тюменском форуме СУП расскажет о развитии молодежного предпринимательства

ТРО "Опора России" ТРО "Опора России"

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников и полпред президента в УФО Владимир Якушев дадут оценку развития молодежного предпринимательства в России на площадке форума СУП-2022 в Тюмени 19-21 августа.

По словам президента "Опоры России" Александра Калинина, участие в форуме — это хорошая возможность доработать свои предпринимательские идеи, завязать деловые контакты, по-новому научиться выстраивать бизнес-процессы, разработать конкретные проекты и получить обратную связь от опытных наставников.

По информации ТРО "Опора России" на Х СУПе участников и гостей ожидает серия бизнес-диалогов с предпринимателями, представителями власти из разных регионов страны, а также иностранными делегациями. Запланированы выступления более 100 спикеров на 16 площадках форума, а в свободное время участников ждет насыщенная экскурсионная и развлекательные программы. Для участников в первый день форума будет работать digital-лаборатория VK.

На открытии "Слета успешных предпринимателей" ожидаются: министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров, первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев, губернатор Тюменской области Александр Моор, вице-президент-директор департамента цифровых продаж малого и среднего бизнеса ПАО "Промсвязьбанк" Роман Гаврилов и другие.

Форум пройдет в ДК "Нефтяник" и мультицентре "Контора пароходства". В этом году среди экспертов форума выступят представители таких компаний, как: VK, "Авито", "Нетология", "TopFranchise" и других. Это позволит предпринимателям получить новые знания о работе с цифровыми инструментами для развития бизнеса и обменяться опытом с теми, кто успешно продает товары и услуги с помощью технологический решений.

VK откроет на площадке форума digital-лабораторию. В рамках нее состоится пленарная сессия и интенсивы от евангелистов ВКонтакте и Одноклассников, которые расскажут все о возможностях площадок для развития бизнеса. Кроме того, участники форума могут подать заявку на аналитику своего бизнеса в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Специалисты VK отберут пять кейсов и разберут их на практике.

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