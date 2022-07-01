В Тюмени, в районе развязки по ул. Монтажников, на съезде с ул. 50 лет ВЛКСМ просел грунт

со страницы Руслана Кухарука ВК со страницы Руслана Кухарука ВК

В Тюмени, в районе развязки по ул. Монтажников, на съезде с ул. 50 лет ВЛКСМ просел грунт. Территория огорожена. Проезд закрыт, ограничен доступ в подземные пешеходные переходы на время проведения земляных работ.

Глава города Руслан Кухарук провел комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Принято решение признать эту территорию зоной вероятной ЧС.

со страницы Руслана Кухарука ВК со страницы Руслана Кухарука ВК

"ООО "ПАРАМЕТР" организовано круглосуточное дежурство дежурной бригады. Проводится теледиагностика участка ливневого коллектора диаметром 1900 мм в районе образовавшегося провала. Выясняются причины", - написал он на своей странице ВКонтакте.

со страницы Руслана Кухарука ВК со страницы Руслана Кухарука ВК

На комиссии утвержден план действий для служб, которые принимают меры, чтобы исключить возникновение больших рисков, связанных с разрушением дорожного покрытия.

Работы будут проводиться и в выходные.

"Вопрос поставлен на контроль руководителю Управе ленинского административного округа А.Д. Ильину, который в кратчайшие сроки со специалистами подрядных организаций подготовят исчерпывающую информацию о результатах выполнения первого этапа работ, с указанием причины возникновения данной ситуации", -отмечается в сообщении.

Водителей просят планировать маршрут с учетом того, что участок дороги в этом районе города закрыт.