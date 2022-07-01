В Тюмени, в районе развязки по ул. Монтажников, на съезде с ул. 50 лет ВЛКСМ просел грунт
В Тюмени, в районе развязки по ул. Монтажников, на съезде с ул. 50 лет ВЛКСМ просел грунт. Территория огорожена. Проезд закрыт, ограничен доступ в подземные пешеходные переходы на время проведения земляных работ.
Глава города Руслан Кухарук провел комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Принято решение признать эту территорию зоной вероятной ЧС.
"ООО "ПАРАМЕТР" организовано круглосуточное дежурство дежурной бригады. Проводится теледиагностика участка ливневого коллектора диаметром 1900 мм в районе образовавшегося провала. Выясняются причины", - написал он на своей странице ВКонтакте.
На комиссии утвержден план действий для служб, которые принимают меры, чтобы исключить возникновение больших рисков, связанных с разрушением дорожного покрытия.
Работы будут проводиться и в выходные.
"Вопрос поставлен на контроль руководителю Управе ленинского административного округа А.Д. Ильину, который в кратчайшие сроки со специалистами подрядных организаций подготовят исчерпывающую информацию о результатах выполнения первого этапа работ, с указанием причины возникновения данной ситуации", -отмечается в сообщении.
Водителей просят планировать маршрут с учетом того, что участок дороги в этом районе города закрыт.