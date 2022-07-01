  • 31 июля 202231.07.2022воскресенье
  • USD61,3101
    EUR62,5695
  • В Тюмени 24..26 С 4 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Губернатор Александр Моор поздравил земляков с Днем Военно-морского флота России

Губернатор, 10:46 31 июля 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Военные моряки всегда были и остаются образцом мужества и отваги, самоотверженности и преданного служения Отечеству. Им свойственна особая закалка и взаимовыручка, отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя военных моряков и ветеранов флота с профессиональным парздником - Днем ВМФ России 31 июля.

"Желаю всем, кто сегодня несет корабельную вахту, и ветеранам флота здоровья, благополучия, мира и добра!", – сказал глава региона.

В годы Великой Отечественной войны в Тюмени строили торпедные катера. Макет легендарного катера "Комсомолец" установлен в областной столице, как дань уважения к трудовой доблести судостроителей и подвигу моряков, напоминает информационный центр правительства Тюменской области.

Более 10 лет субъект шефствует над сторожевым кораблем Черноморского флота "Ладный".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , ВМФ России , День ВМФ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:46 31.07.2022Губернатор Александр Моор поздравил земляков с Днем Военно-морского флота России
12:18 29.07.202225 тюменских огнеборцев ликвидируют лесные пожары в Коми
18:07 27.07.2022В Тюменской области с начала года сдано более 821 тысяч "квадратов" жилья
14:34 26.07.2022За два года в Тюменской области заменят 24 деревянные школы