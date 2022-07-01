Губернатор Александр Моор поздравил земляков с Днем Военно-морского флота России

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Военные моряки всегда были и остаются образцом мужества и отваги, самоотверженности и преданного служения Отечеству. Им свойственна особая закалка и взаимовыручка, отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя военных моряков и ветеранов флота с профессиональным парздником - Днем ВМФ России 31 июля.

"Желаю всем, кто сегодня несет корабельную вахту, и ветеранам флота здоровья, благополучия, мира и добра!", – сказал глава региона.

В годы Великой Отечественной войны в Тюмени строили торпедные катера. Макет легендарного катера "Комсомолец" установлен в областной столице, как дань уважения к трудовой доблести судостроителей и подвигу моряков, напоминает информационный центр правительства Тюменской области.

Более 10 лет субъект шефствует над сторожевым кораблем Черноморского флота "Ладный".