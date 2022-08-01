В Тюмени полиция и волонтеры ищут двух детей, пропавших в СНТ "Малинка"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Двух детей 10 и 3 лет ищут полицейские и волонтеры в Тюмени. Они вышли из дома в СНТ "Малинка" 31 июля, и до сих пор об их местонахождении ничего не известно, сообщает поисковый отряд "Регионспас".

В ориентировке указано, что пропали мальчик Арсений 2012 года рождения и девочка Саманта 2019 года рождения. Во что они были одеты не известно. У Арсения русые волосы и карий цвет глаз, у Саманты темно-русые волосы и также карие глаза.

В поисковом отряде "Регионспас" рассказали, что дети могут находиться в одном из районов города. А всех, кому что-либо известно о местонахождении Арсентия и Саманты Трофимовых, просят позвонить инфоргу поиска Виктории: 8-982-922-78-84 либо по номеру горячей линии 8-800-600-59-52. Звонок бесплатный.