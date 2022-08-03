Более 45 тысяч рублей пожертвовали горожане во время праздника "Белый цветок" в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 45 тысяч рублей на благотворительность собрано во время праздника "Белый цветок" в Тюмени. Средства направят на покупку медицинских препаратов, продуктов и вещей нуждающимся, сообщили в центре помощи "Милосердие".

"Сейчас в "Милосердии" проживают более 80 человек. Финансовая помощь станет существенным подспорьем. "Белый цветок" показал, что среди горожан много неравнодушных людей. Спасибо каждому за помощь", - поблагодарили в организации.

Напомним, благотворительный праздник "Белый цветок" прошел в сквере Депутатов в День города Тюмени. На ярмарке горожане приобретали изделия ручной работы, выполненные подопечными городских социальных учреждений и волонтерами. Организаторами праздника выступили отдел социального служения и благотворительности Тюменского благочиния Тобольско-Тюменской епархии, Сестричество в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" и Центр помощи "Милосердие".