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Более 45 тысяч рублей пожертвовали горожане во время праздника "Белый цветок" в Тюмени

Общество, 15:05 03 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 45 тысяч рублей на благотворительность собрано во время праздника "Белый цветок" в Тюмени. Средства направят на покупку медицинских препаратов, продуктов и вещей нуждающимся, сообщили в центре помощи "Милосердие".

"Сейчас в "Милосердии" проживают более 80 человек. Финансовая помощь станет существенным подспорьем. "Белый цветок" показал, что среди горожан много неравнодушных людей. Спасибо каждому за помощь", - поблагодарили в организации.

Напомним, благотворительный праздник "Белый цветок" прошел в сквере Депутатов в День города Тюмени. На ярмарке горожане приобретали изделия ручной работы, выполненные подопечными городских социальных учреждений и волонтерами. Организаторами праздника выступили отдел социального служения и благотворительности Тюменского благочиния Тобольско-Тюменской епархии, Сестричество в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" и Центр помощи "Милосердие".

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