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Благотворительный праздник с традицией из начала XX века проходит в сквере Депутатов

Общество, 13:11 30 июля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Благотворительный праздник "Белый цветок" проходит в сквере Депутатов в Тюмени 30 июля. На ярмарке представлены изделия ручной работы, выполненные подопечными городских социальных учреждений и волонтерами. Собранные пожертвования пойдут на помощь людям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях.

"Мероприятие "Белый цветок" проводила с 1911 года царская семья — Николай II и великая княгиня Елизавета Федоровна. У них была задача собрать деньги для помощи больным туберкулезом. Мы эту традицию возобновили, чтобы помогать нашим подопечным из больничных и социальных учреждений. Мы сейчас помогаем беженцам и многодетным семьям, людям, которые находятся в заключении, стараемся всех утешить. Белый цветок — это символ милосердия", — рассказала информационному агентству "Тюменская линия" главная сестра общества "Милосердие" Татьяна Зырянова.

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Тюменцам предлагают сделать пожертвование в пользу центра помощи "Милосердие", а взамен получить символ праздника — белый цветок, изготовленный руками подопечных организации. Представлены на ярмарке и другие ручные изделия. Так, подопечные реабилитационного отделения для женщин "Новая надежда" подготовили к празднику вязаные вещи, свечи, мыло, салфетки, кукол.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В программе праздника — турнир по шахматам, мастер-классы по изготовлению брелоков и мягких игрушек, росписи по прянику, вязанию крючком, рисованию на песке.

Организаторы благотворительного праздника — отдел социального служения и благотворительности Тюменского благочиния Тобольско-Тюменской епархии и Сестричество в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник".

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# благотворительность

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