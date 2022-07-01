Чум, юрту и корабль представили тюменцы на Параде колясок

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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"Парад колясок" с темой "Россия - это мы" доказал, что в Тюменской области проживают многочисленные народы. Среди 24 участников конкурса были представлены: русские, казахи, таджики, буряты, ханты-манси и другие.

Участникам необходимо было оформить детскую коляску (летний или зимний вариант), используя любые технологии и аксессуары, не мешающие движению коляски и не представляющие опасности для окружающих.

У семьи Вариводовых ушло две недели, более 11 м ткани, более 20 м труб, около 2,5 тыс. рублей на изготовления коляски в виде чума.

"Мы приехали из ХМАО, поэтому долго не думали, какую коляску будем делать. Вся семья принимала участие в создании этого шедевра. Конечно надеемся на победу, потому что в этом году последний раз принимаем участие в параде колясок, дети уже выросли", - добавила хранительница семейного очага.

Еще одна семья представила казахскую юрту с национальным музыкальным инструментом - домброй, низким столом и домашним животным - конем.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Очень много казахов проживает на территории Тюменской области, мы активно сотрудничаем по многим направлениям, мы не могли не представить наш народ. Полтора месяца ушло на изготовление коляски от идеи до реализации. Все костюмы для нашей большой семьи я сшила сама. самому маленькому участнику 8 месяцев. Очень надеемся на победу, денежный приз потратим на сбор нашего старшего сына в первый класс", - поделилась мама.

Россию представила семья Михайловых, на создание коляски у них ушло. как в сказе три дня и три ночи.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Наша коляска - это корабль, в ней очень много народностей, в нашем корабле представлены 22 самые преобладающие по количеству. Для нас главное не победа, а участие, мы за идею", - отметила Жанна Михайлова.

Коляска в виде русской телеги поразила всех зрителей. На создание этого шедевра у семьи Седых ушло два дня. Каркас сделали из коробки от детской кроватки.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Использовали все подручные материалы. Я сама занимаюсь русским фольклором, решили, что все будут делать избушки и печки, поэтому мы решили сделать телегу, как будто мы простая крестьянская семья, которая едет с поля", - рассказала Ольга Седых.

Жюри будет оценивать коляски за креативность, качество, сложность исполнения. Предусмотрены различные номинации: "Самый маленький участник", "Самая большая семья", "Самая заботливая мама", "Мастер на все руки", "Дружба народов", "Народная слава", "Короли креатива".

За первое место предусмотрен главный денежный приз - 20 тыс. рублей и подарки от спонсоров, за второе место семья получит сертификат на сумму пять тыс. рублей в парк активного отдыха и ценные призы, за третье место призы и подарки от партнеров конкурса.

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Ирина Шемякина