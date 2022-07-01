В День города эксперты рассказывают тюменцам о финансовой грамотности

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Привлечение внимания к резюме и все о финансовой грамотности рассказывают тюменцам эксперты образовательного кампуса Технопарка. Образовательная площадка расположилась в День города Тюмени у Тюменского технопарка.

Здесь на протяжении всего дня эксперты рассказывают тюменцам о том, как быть востребованным на рынке труда, бизнесе, о литературе в эпоху медиа и про другие аспекты современной жизни.

"Финансовая проблема - это когда люди берут постоянно кредиты. А другие живут свободно, тратят столько сколько зарабатывают. Финансовая независимость достигается, когда есть понимание своих приоритетов", - подчеркнула внутренний тренер СИБУРа, эксперт hr-сервисов Мария Максимова.

Узнать больше о том, как жить комфортно, в том числе с технологиями горожане могут на протяжении всего дня.

Оксана Корнеенкова