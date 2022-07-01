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К 436-летию Тюмени сняли нежный и патриотичный клип

Общество, 15:52 29 июля 2022

Тюменские представители дизайна и медиа создали клип к 436-летию города. Коллекцию детской одежды "Гжель" разработала Юлия Андонина. Ангелина Беликова написала и исполнила песню "Россия моя".

Итогом стал 4-минутный клип, который сняли в Тюмени.

"Работа получилась красивая, нежная и патриотичная. Если честно, вот так должен отражаться наш культурный код, вот так надо рассказывать детям и вообще всем о наших народных промыслах и именно так надо прививать чувство любви к семье, родине и родному краю – ненавязчиво и мягко. Я считаю, у нас это получилось, - отметила куратор съемки Виолета Кураш.

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# Безопасные и качественные дороги , Главное управление строительства Тюменской области , дизайн , клип , медиа , ремонт дороги

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