Экспозиция "Серебряный век в Тюмени" открылась на Текутьевском бульваре

| Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука | Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

Экспозиция "Серебряный век в Тюмени" открылась на Текутьевском бульваре в областном центре 29 июля.

"Она посвящена первому двадцатилетию ХХ века в истории Тюмени - города на "серебряной" реке. Эпоха основополагающих перемен оставила значительный след в Тюмени сегодняшней. Тюмень "серебряного" века - это город эпохи модерна", - пишут организаторы - Централизованная городская библиотечная система.

34 планшета экспозиции рассказывают о том, как изменился внешний облик города в начале прошлого столетия, и о людях, с которыми эти перемены были связаны.

Первую экскурсию по выставке провел ее автор - историк и краевед Валерий Чупин. Попасть на другие экскурсии можно, оставив заявку здесь или по телефону 43-28-48.

"Выставки под открытым небом давно стали частью городской культурной программы. В канун празднования дня рождения Тюмени открыто две экспозиции под открытым небом и, поверьте, они заслуживают вашего внимания, - отметил глава муниципалитета Руслан Кухарук в своем Telegram-канале. - На Текутьевском бульваре можно посмотреть "Серебряный век в Тюмени". Другая уличная выставка, ее открыли в понедельник, посвящена юбилею старейшей в регионе детской художественной школы имени А. П. Митинского. Ее можно посетить на Городской площади, напротив администрации Тюмени. На 32 планшетах – редкие архивные документы и фотографии выпускников и преподавателей. Более шестидесяти работ юных художников передают настроение старинных и современных улиц".