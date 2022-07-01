В Тюмени перекроют улицы Володарского и Кирова на три дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий в честь Дня города в Тюмени будут перекрыты несколько улиц с 29 по 31 июля. Общественный транспорт также изменит схемы движения, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

С 18 часов 29 июля до 1 часа 31 июля будет закрыт для транспорта участок по ул. Володарского от Водопроводной до 8 Марта. В этот же день с 19 часов до 21 часа 30 июля перекроют ул. Кирова от Ленина до Урицкого.

В День города с 7 утра до 22 часов ограничат движение по ул. Орджоникидзе от Ленина до Герцена, с 8 часов до 22 часов – по ул. Механической от Максима Горького до Холодильной.

С 20 часов до 23 часов 30 июля перекроют дороги по ул. Береговой от Щербакова до Поперечной, ул. Красноармейской от Заозерной до Береговой, ул. Поперечной от Заозерной до Береговой.

С 8 утра до 21 часа 30 июля – по ул. Республики от Перекопской до Коммунистической.

С 8 утра 30 июля до 2 часов 31 июля – по ул. Ленина от Республики до Перекопской.

С 21 часа 30 июля до 1 часа 31 июля – по ул. Республики от Челюскинцев до Коммунистической, по ул. Ленина от Республики до Перекопской.

Маршруты тюменских автобусов 30 июля с учетом перекрытия дорог представлены на схеме.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Расписание можно узнать по телефону 8-800-250-0722, на сайте или в мобильном приложении "Тюменский транспорт".