"Пикник с городом молодых" соберет тюменцев в сквере имени Дьяконова-Дьяченкова

| фото группы "Фестиваль "На газоне" | Тюмень" ВКонтакте | фото группы "Фестиваль "На газоне" | Тюмень" ВКонтакте

Семейно-молодежное мероприятие "Пикник с городом молодых" пройдет в Тюмени в сквере им. Дьяконова-Дьяченкова 30 июля.

Как отметили в городском центре развития добровольчества, это яркое развлекательно-познавательное событие, на котором можно отдохнуть, повеселиться и узнать много интересного.

"Мы приглашаем семьи с детьми, компании друзей и всех желающих на наше мероприятие. Помимо пикника здесь будет возможность сделать красивые снимки в фотозонах, отведать вкусное мороженое. А наши друзья из приюта "Лучший друг" организуют мастер-класс по шаромоделированию и оригами, подарят тюменцам аква-гримм, а также возможность "потискать" пушистых друзей", - рассказали организаторы.

С 12 до 15 часов желающие могут посетить кинотеатр под открытым небом, сыграть в настольные игры, побывать на выставке приюта "Лучший друг" и поучаствовать в сборе макулатуры и кормов для животных.

С 13 до 14 часов пройдут выступления тюменских поэтов, участников проекта "СтихиЯ" и мастер-класс по самообороне. Также запланированы лекции для родителей от педиатров и психологов на темы: "Сорные вопросы в воспитании", "Безопасность ребенка в быту", "Доверительное общение с детьми".

Кроме того, на протяжении всего мероприятия с 12 до 14 часов 30 минут на празднике будет работать анимация для юных горожан.

Любовь Голышева