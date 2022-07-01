На хлебном базаре в день рождения Тюмени расскажут блинные сказки

| Фото: Ялуторовскй острог | Фото: Ялуторовскй острог

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"Блинные сказки" от столовой "По-домашнему" - такое развлечение предложат гостям хлебного базара в День рождения Тюмени, 30 июля. Он развернется на Цветном бульваре от ул. Орджоникидзе до фонтана с 12 до 19 часов в рамках народного гулянья "Тюмень мастеровая".

Посетителям праздника предложат по представленным образам отгадать русские сказки, в которых участвовало то или иное блюдо. Наградой за смекалку станут вкусные блины, в выпекании которых можно будет принять участие.

Еще одним "героем" площадки станет тандыр, в котором будут печь лепешки. Гости увидят, как месится тесто, размещаются лепёшки на стенах, смогут приобрести этот горячий хлеб и тут же с пылу с жару его попробовать.

Кроме хлебобулочных и кондитерских изделий, здесь можно будет приобрести продукты пчеловодства, варенье из шишек, шишковый лимонад, кедровые орешки, продегустировать полевой чай, а также принять участие в мастер-классах ремесленников.