Евгений Заболотный: в городе на Туре хочется жить и работать

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

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Тюмени исторически была определена важнейшая роль – положить начало освоению Сибири. Об этом, поздравляя тюменцев с Днем города, напомнил председатель гордумы Евгений Заболотный.

"Четыре века наш город рос и развивался, сегодня это крупный экономический, образовательный и научный, культурный центр с интеллектуальным потенциалом, добрыми традициями и большими перспективами", - отметил он.

По словам Евгения Заболотного, главное достижение Тюмени – это его человеческий капитал.

Он заметил, что в городе гармонично сплетены исторический облик и новые архитектурные формы: старинные усадьбы с уникальной деревянной и каменной резьбой, зеленые уголки и современные жилые комплексы, общественные пространства и дорожные магистрали – все это придает Тюмени особый стиль и колорит.

"В городе на Туре хочется жить, работать, растить детей и внуков, строить планы. Мы будем вместе беречь и развивать родной город, добиваться профессиональных побед, отстаивать добро и справедливость. Желаем вам крепкого здоровья, мира и простых человеческих радостей!", - поздравил тюменцев Евгений Заболотный.

Николай Ступников