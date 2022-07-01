Тюменцев знакомят с книгами местных авторов на площади Солнца

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Посмотреть старинные книги, послушать виниловые пластинки, познакомиться с творчеством тюменских писателей, сыграть в настольные игры могут все желающие на "Пикнике книг", который открылся на площади Солнца в Тюмени в День города, 30 июля.

Тюменский дом печати привез на площадь книги, посвященные областной столице. Это единственная в России типография, издавшая роман Сергея Козлова "Романовы: преданность и предательство". Сейчас его распространяют по всей России. Напомним, в будущем по этому произведению снимут фильм.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Здесь же можно увидеть книгу-альбом, посвященную киноленте "Тобол". В нее вошла информация о съемочном процессе и фотографии с места работы киносоздателей. Притягивают внимание открытки с нарисованной Тюменью, Коньком-Горбунком.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Неподалеку - "Лавка тюменского писателя". Эти книги в обычное время можно найти в Литературно-краеведческом центре на ул. Первомайской. В День города специалисты учреждения решили познакомить горожан с творчеством местных авторов.

"Здесь представлены книги более 60 писателей. Это проза и поэзия. Также у нас есть альбомы художников, открытки и сувениры, например, футболки с узнаваемыми зданиями города. Можно увидеть новинку от Сергея Козлова – альбом фотографий "Век СССР. Вид из Тюмени", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" главный библиотекарь Литературно-краеведческого центра Любовь Герасименко.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Настроение прохожим создают участники клуба "Виниломания". Здесь можно обменяться виниловыми пластинками, пообщаться на тему музыки.

Желающие могут сыграть в настольные игры "Земля отцов 72" и "Сибирский капитал" и заодно больше узнать об истории региона.

В течение дня на площадке и в литературном павильоне организуют встречи с авторами книг Анатолием Омельчуком, Сергеем Ломакиным, Олегом Архиповым, Рафаэлем Гольдбергом, Маргаритой Чекуновой, Сергеем Козловым. В 14 часов горожан зовут на встречу с Алексеем Сальниковым.

Региональный научно-исследовательский фонд "Земля сибирская" презентует на событии проект "Я Тюмень". У шатра можно увидеть старинные открытки, книги и предметы быта.

"Мы привезли книги, которые были в библиотеках известных людей – Колокольникова, Чукмалдина. Например, есть издание, которое принадлежало купцу Чукмалдину и была передана им в Александровское училище. Наш проект "Я Тюмень" будет представлять из себя краеведческий портал, на котором будет много видео. Концепция – образ-город состоит из образов людей, которые в нем живут. Эту идею я вынашивал на протяжении семи лет. Сейчас он на старте", – добавил директор регионального научно-исследовательского фонда "Земля сибирская" Андрей Мутьев.

Участники события расположились в нескольких шатрах. В одном из них представлена продукция на любой вкус от ряда тюменских книжных магазинов. Любители комиксов тоже останутся довольны.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Площадка "Пикник книг" проработает до 18 часов. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова