Специальный показ фильма "Тобол" прошел в Тюмени ко дню рождения Петра Великого

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Специальный показ фильма "Тобол" состоялся в честь 350-летия со дня рождения Петра I в кинотеатре "Киномакс" в Тюмени 12 мая.

Для события в холле установили фотозону с костюмами, которые использовали в съемках картины. Были приглашены актеры, игравшие офицеров Преображенского полка.

Как рассказала директор областного департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова, смотреть "Тобол" она будет в седьмой раз. Она призналась, что это один из ее любимых исторических фильмов. "Проект "Тобол" для меня фундаментальный, поскольку отражает в первую очередь мощный исторический потенциал нашего региона. Тобольск – это главный герой в этом фильме. Это один из фильмов, который передал всю историчность атмосферы. После съемок осталась полноценная съемочная площадка, где сейчас расположен тематический парк, принимающий гостей. Любой желающий может примерить костюмы героев, погрузиться в атмосферу Тобольска XVIII века. Таких кинопарков в нашей стране всего два, один из них после фильма "Викинг" организовали в Крыму. Немаловажно, у нас отмечается юбилейный год – 350 лет Петру Великому. Безусловно, он оказал важное влияние на развитие Сибири, Тобольска", – добавила Мария Трофимова.

По ее словам, когда появляются такие яркие проекты, которые рассказывают о регионе, это всегда большой плюс для развития отрасли туризма. Фильм "Тобол" показали по всей стране и за рубежом. Мария Трофимова пригласила всех в Тобольск, чтобы зарядиться необыкновенной атмосферой. Многие гости отмечают, что можно с комфортом гулять по городу, посещать интересные объекты, отметила она.

Продюсер киноленты Олег Урушев сказала, что "Тобол" имел огромный рейтинг на Первом канале, продан в 20 стран мира. Фильм до сих пор доступен на немецком языке на крупнейшей европейской платформе. Сейчас авторы "Тобола" работают над созданием компьютерной игры.

"Время такое, что происходит уникальное для кинотеатров возвращение старых фильмов. Три года назад мы были в этом же зале, был большой успех. Тогда Тюмень стала третьим городом после Москвы и Санкт-Петербурга по продаже билетов. Тюменцы - одни из самых активных зрителей, но все равно, наверно, кто-то не успел посмотреть киноленту. Сегодня пришло много студентов, многие со времени премьеры повзрослели – наш фильм все-таки "16+". 210 человек приобрели билеты по "Пушкинской карте"", – сказал Олег Урушев.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Перед показом тюменский писатель Сергей Козлов подписывал свой роман "Романовы: преданность и предательство" посетителям кинотеатра. По этой книге в 2023 году начнут снимать новый фильм. Одной из локаций снова станет Тобольск.

Инна Пахомова