Дополнительно 600 мест отдыха откроют для тюменских школьников летом 2022 года

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Количество мест отдыха для школьников увеличили на 600 в Тюмени в 2022 году, сообщает департамент образования городской администрации.

Летом планируют открыть 83 детских оздоровительных лагеря с дневным пребыванием на базе муниципальных учреждений образования, культуры, спорта и молодежной политики. 49 лагерей будут организованы в школах, лицеях и гимназиях. Более 17,5 тыс. детей отдохнут в пришкольных лагерях. Первая смена начнется с 1 июня. В ходе летней оздоровительной кампании для школьников проведут ряд мероприятий профилактической, спортивной, культурной и исторической направленности.

До конца мая все организации получат санитарно-эпидемиологические заключения Роспотребнадзора. Также в мае проведут проверку готовности учреждений к летней оздоровительной кампании, на прилегающих участках проведут обработку от клещей.

Детям предоставят трехразовое питание. Стоимость на одного ребенка в день составит 317 рублей. Половина затрат будет оплачена из средств муниципального бюджета. Для детей льготных категорий питание в пришкольном лагере будет бесплатным.

Школьники постарше смогут трудоустроиться и заработать. В летний период 2022 года на различных предприятиях планируется трудоустроить более 9,5 тыс. подростков. Заработная плата составит от 2 тыс. 294 рублей до 4 тыс. 790 рублей – в зависимости от смены и отработанного времени. В "Отрядах мэра" представлено 50 специальностей, в том числе: помощник специалиста по изготовлению дорожных знаков, помощник аквариумиста, кладовщика, звукорежиссера, музыкального редактора, лаборанта и другие.

Добавим, в период летней кампании к различным формам занятости планируют привлечь не менее 95% тюменских школьников.