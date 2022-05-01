13 групп из девяти российских городов выступят на тюменском фестивале "Музсходка"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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13 коллективов из девяти городов страны представят оригинальные песни на втором фестивале "Музсходка", который пройдет в Тюмени на набережной около "Конторы пароходства" 3 и 4 июня.

Об рассказала организатор фестиваля Сюзанна Иванова на пресс-конференции, посвященной прохождению фестиваля.

"Из 117 заявленных кандидатов мы выбрали 13 коллективов. Федеральные эксперты рассматривали заявки и оценивали команды по трем критериям. Это качество материала, эмоциональный отклик и опыт концертной деятельности. Потом мы подсчитали баллы, и те, кто попал в топ рейтинговой таблицы, прошли", - рассказала руководитель фестиваля.

Экспертами в отборе стали семь деятелей музыкальной индустрии и культуры из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени.

Тюменцы услышат такие музыкальные жанры, как рок, поп, хип-хоп, джаз, инди-поп, поп-рок, этно. Для них выступят коллективы из Тюмени, Калининграда, Москвы, Воронежа, Екатеринбурга, Краснодара, Ижевска, Смоленска, Кургана. Отметим, на фестивале выступит пять тюменских команд.

"Что касается финансовой стороны, мы не подавали на гранты, мы ищем партнеров. У нас уже есть те, кто обеспечит артистов проживанием и едой. Также в организации фестиваля нам помогают волонтеры. В дальнейшем мы планируем подавать на гранты, но пока организация проходит за счет наших средств и при поддержке партнеров", - поделилась Сюзанна.

Организаторы мероприятия подготовили для гостей фестиваля не только концерт, но и другие развлечения. "Помимо музыкальной части, мы сделали для тюменцев различные активности: мастер-классы, книгообменник и обмен виниловыми пластинками. Также мы подготовили музыкальный базар, где будут представлены различные музыкальные инструменты. Их можно будет посмотреть, пощупать, на некоторых даже поиграть", - добавила Сюзанна.

Напомним, фестиваль "Музсходка" пройдет на набережной Туры около "Конторы пароходства" в Тюмени 3 и 4 июня в 17 часов.

Юлия Карандашева