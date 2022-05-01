Заключение о соответствии выдано на еще один дом нового микрорайона "Северный квартал" в Тюмени

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Застройщик микрорайона "Северный квартал" получил заключение о соответствии требованиям проекта на еще один дом. Об этом сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области 12 мая.

Заключение о соответствии является одним из основных документов, которые необходимы для получения разрешения на ввод в эксплуатацию. В регионе его выдает региональное управление Госстройнадзора.

Таким образом, застройщик микрорайона "Северный квартал", который располагается на улице Тимофея Чаркова, стал на шаг ближе к сдаче построенного дома жильцам.

Вместе с тем узнавать о готовности строительных объектов теперь жители региона смогут из новой рубрики #ЗОС Telegram-канала ГУС Тюменской области.