В Тюменской области 142 ребенка с сахарным диабетом уже получили аппараты непрерывного мониторинга глюкозы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Аппараты непрерывного мониторинга глюкозы получили первые 142 ребенка с сахарным диабетом в Тюменской области с февраля 2022 г. Такие данные на 12 мая корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" предоставил региональный департамент здравоохранения.

Всего в области проживают более 700 детей с таким диагнозом.

Активная работа по обеспечению детей аппаратами НМГ началась после вступления в силу распоряжения губернатора Александра Моора о выделении из регионального бюджета на эти цели более 100 млн рублей.

"В настоящее время наблюдается тенденция к росту заболеваемости сахарным диабетом, в частности среди детей в возрасте до 4 лет. В соответствии с приказом департамента здравоохранения Тюменской области, все дети с сахарным диабетом будут обеспечены НМГ", - подчеркнули эксперты.

Как отмечают медики, для того чтобы получить аппарат мониторинга глюкозы необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Лечащий врач выдаст направление на получение.

Напомним, решение проблемы обеспечения детей-диабетиков необходимыми системами непрерывного мониторинга глюкозы началось сразу же после обращения тюменцев на прямую линию главы региона в конце декабря 2021 года.

Добавим, данная категория заболевших уже обеспечивается шприц-ручками и инсулиновыми иглами к ним, а также тест-полосками для определения содержания глюкозы в крови за счет бюджета Тюменской области.

Анжела Лебедева