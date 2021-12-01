Александр Моор распорядился решить вопрос обеспечения детей приборами мониторинга глюкозы

| Фото: пресс-служба Тюменского регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики | Фото: пресс-служба Тюменского регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики

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Восемь обращений от тюменских родителей, чьи дети больны сахарным диабетом, поступило на прямую линию губернатора Александра Моора 21 декабря. Тюменцам нужен аппарат непрерывного мониторинга глюкозы.

"Этот вопрос и ранее появлялся в моих социальных сетях, - заметил глава региона. - С учетом стоимости этих аппаратов в год на одного ребенка требуется около 250 тысяч рублей, для многих родителей это зачастую неподъемно".

Александр Моор поставил перед департаментом здравоохранения задачу в ближайшее время представить решение о выделении необходимых дополнительных средств, чтобы обеспечить каждого маленького пациента прибором непрерывного мониторинга глюкозы.

"Забота о здоровье детей - это наша святая обязанность, решить этот вопрос надо максимально быстро, я беру его на свой личный контроль", - подчеркнул губернатор.

Николай Ступников