Запах гари в Боровском не связан с сжиганием птиц, сказал губернатор

| Фото: скриншот видеотрансляции прямой линии губернатора Тюменской области | Фото: скриншот видеотрансляции прямой линии губернатора Тюменской области

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Все мероприятия по сжиганию кур на Боровской птицефабрике после вспышки птичьего гриппа, были завершены в ноябре. Об этом губернатор Александр Моор рассказал в ходе прямой линии 21 декабря, отвечая на вопрос о запахе гари в районе предприятия, замеченный тюменцами в декабре.

"Неудобства были связанны с этим процессом, но в настоящее время там уже точно ничего не жгут", - заверил глава региона.

По словам Александра Моора, замеченный в декабре запах гари в районе птицефабрики вызван тлеющими торфяниками в соседнем регионе.

Николай Ступников