  • 21 декабря 202121.12.2021вторник
  • USD74,2947
    EUR83,6187
  • В Тюмени -2..-4 С 5 м/с ветер юго-восточный

Трансляция прямой линии с губернатором Тюменской области Александром Моором

Запах гари в Боровском не связан с сжиганием птиц, сказал губернатор

Губернатор, 18:29 21 декабря 2021

скриншот видеотрансляции прямой линии губернатора Тюменской области | Фото: скриншот видеотрансляции прямой линии губернатора Тюменской области

Далее в сюжете В Тюменском районе проведут реконструкцию сетей электроснабжения

Все мероприятия по сжиганию кур на Боровской птицефабрике после вспышки птичьего гриппа, были завершены в ноябре. Об этом губернатор Александр Моор рассказал в ходе прямой линии 21 декабря, отвечая на вопрос о запахе гари в районе предприятия, замеченный тюменцами в декабре.

"Неудобства были связанны с этим процессом, но в настоящее время там уже точно ничего не жгут", - заверил глава региона.

По словам Александра Моора, замеченный в декабре запах гари в районе птицефабрики вызван тлеющими торфяниками в соседнем регионе.

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , птицефабрика Боровская

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:20 21.12.2021В Тюменской области четыре приюта для бездомных животных станут межмуниципальными
19:15 21.12.2021Где в Тюмени и Тюменском районе построят и отремонтируют школы, рассказал Александр Моор
19:06 21.12.2021Губернатор Моор: в начале 2022 года определится подрядчик по строительству развязки на Червишевском тракте
18:59 21.12.2021Александр Моор: ограничения в ЗАГСе продиктованы заботой о здоровье самих молодоженов