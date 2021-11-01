На птицефабрике "Боровская" под Тюменью завершили утилизацию биоотходов

| Фото: Главного управления МЧС России по Тюменской области | Фото: Главного управления МЧС России по Тюменской области

Завершены работы по сжиганию биоотходов до зольного остатка на полигоне ПАО "Птицефабрика "Боровская", сообщил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

"На территории, где проходило сжигание, началась приборка, выравнивание участка и другое благоустройство без применения огня. Утилизация яичного порошка запланирована на 18 ноября и будет проведена за один день. После чего продолжатся работы по благоустройству и дезинфекции участка, которые полностью завершатся до 1 декабря 2021 года", – цитирует Чейметова оперативный штаб региона.

Провели первый этап полной дезинфекции всех помещений, сейчас моют помещения и прилагающие территории. До конца декабря этого года планируют завершить дезинфекционные работы.

По словам Чейметова, восстановление производства начнется после снятия карантина и отрицательных проб на наличие высокопатогенного гриппа птиц. На 2022 год запланирован завоз инкубационного яйца для выращивания товарного молодняка с последующей передачей в товарные цеха по выращиванию кур-несушек. Также планируется приобретение цыплят родительского стада.

На птицефабрике "Боровская" для предотвращения распространения птичьего гриппа уничтожили более 6 тыс. тонн биологического материала. Утилизация биоматериала осуществлялась под наблюдением ветеринаров, сотрудников МЧС и МВД.