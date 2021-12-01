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Трансляция прямой линии с губернатором Тюменской области Александром Моором

В Тюменском районе проведут реконструкцию сетей электроснабжения

Губернатор, 18:35 21 декабря 2021

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

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В населенных пунктах и садовых товариществах Тюменского района будут реконструированы электросети. Это позволит сделать энергоснабжение деревень, поселков и СНТ более устойчивым, заявил в ходе прямой линии губернатор Тюменской области Александр Моор.

Вопросы, касающиеся перебоев с электроснабжением, поступили главе региона от жителей деревни Патрушева, поселка Ембаево и СНТ "Плодовое". Местные жители жалуются на систематические отключения электроэнергии и низкое напряжение в сети. Все это приводит к выходу из строя котлов и другой техники.

"Проблема с электроснабжением Тюменского района остается актуальной, район быстро развивается, населенные пункты застраиваются. Во многих СНТ, которые раньше были дачными сообществами и к ним подводилось электричество с расчетом на небольшое потребление, сейчас застраиваются и электропотребление растет. Сети старые, ветхие и с этим напряжением не справляются", - сказала губернатор.

Тем не менее, сетевые организации проводят реконструкцию существующих электросетей, строят трансформаторные подстанции, устанавливают новые системы учета электроэнергии. Такие работы запланированы на 2022 года в Патрушево. В первом полугодии 2022 года в Ембаево будет проведена реконструкция сети со строительством высоковольтной линии и перераспределением существующей нагрузки. Также в рамках инвестиционной программы запланирована реконструкция объектов электросетевого хозяйства СНТ "Плодовое".

Любовь Голышева

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# Александр Моор , электроснабжение

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