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Трансляция прямой линии с губернатором Тюменской области Александром Моором

Александр Моор призвал тюменцев не медлить с гаражной амнистией

Губернатор, 18:22 21 декабря 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Гаражная амнистия в Тюменской области будет действовать до 1 сентября 2026 года, при этом не оставлять этот вопрос на последний день призвал владельцев гаражей и гаражные кооперативы губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе прямой линии 21 декабря.

"Мы прогнозируем высокий интерес к этой амнистии, вопрос очень серьезный, не оставляйте его на последний день, а воспользуйтесь в плановом, спокойном режиме", — отметил Александр Моор.

Он напомнил, что упрощенный механизм предоставления гражданам земельных участков, на которых размещены гаражи, возведенные до 30 декабря 2004 года, начал действовать 1 сентября 2021 года. Только в Тюмени таких гаражных кооперативов примерно 250. За регистрацией права на земельный участок в департамент имущественных отношений уже обратились 90 объединений.

Влада Нерадовская

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# Александр Морр , гаражная амнистия , прямая линия

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