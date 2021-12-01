В Тюменской области формируют долгосрочную программу газификации населенных пунктов

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Далее в сюжете Александр Моор призвал тюменцев не медлить с гаражной амнистией

О газификации населенных пунктов рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямой линии 21 декабря. В частности, жителей Ишимского района интересовал вопрос о сроках подключения д. Нестерова.

"В Ишиме и Ишимском районе есть ограничение по подаче газа, которое будет скоро устранено, поскольку в конце 2022 года Газпром закончит строительство и введет в эксплуатацию ГРС "Ишим-2", - сказал губернатор.

Что касается уже газифицированных населенных пунктов, то там, напомнил Александр Моор, жители могут обратиться и провести газ бесплатно по программе догазификации. Для этого следует направить заявку на подключение в компании "Газпром газораспределение Север" или "Газпром газификация".

Для негазифицированных населенных пунктов в регионе формируется долгосрочная программа газификации. Ее параметры будут известны примерно через три месяца - в 2022 году.

"Что касается СНТ, то в газифицированных поселениях газовая труба подойдет к границам СНТ. Остальную разводку для подачи газа к домам внутри СНТ делают сами собственники за счет своих средств, - уточнил глава региона. - Так, в СНТ "Дружба" уже есть газопровод к границам товарищества, дальнейшая разводка внутри - дело собственников домовладений. По СНТ "Липовый остров" ведется подготовка проекта договора подключения без взимания средств граждан (Тюмень - это газифицированный населенный пункт), потом начнется строительство подводящего газопровода к границам СНТ. А вот СНТ "Водник" находится вне границ газифицированного поселения, поэтому под критерии программы догазификации не попадает. Но члены товарищества могут подать заявку на подключение к газовым сетям и такая возможность будет рассмотрена".

Татьяна Ковалева