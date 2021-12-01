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Трансляция прямой линии с губернатором Тюменской области Александром Моором

Губернатор Тюменской области поддержит супругов-юбиляров финансово

Губернатор, 18:41 21 декабря 2021

с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram

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Вопрос о финансовой выплате для супругов, которые отметили 50 и более лет совместной жизни, поступил в ходе прямой линии губернатора Тюменской области 21 декабря.

На что Александр Моор ответил, что данная выплата будет назначена уже в 2022 году.

"В Тюменской области семейным парам, которые прожили вместе 50, 55 и более лет, вручаются благодарственные письма губернатора, которые я очень часто и с большим удовольствием подписываю, а также памятные медали. Что касается денежных выплат к таким семейным торжествам - мне кажется, это замечательная идея", - сказал губернатор.

Александр Моор поручил региональному правительству подготовить и внести соответствующие изменения в нормативно-правовую базу.

Анжела Лебедева

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# Александр Моор , выплаты , прямая линия , супруги

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