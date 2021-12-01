Губернатор Тюменской области ответил сомневающимся в эффективности вакцинации

| Фото: областной больницы № 4 | Фото: областной больницы № 4

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0,03% составляет смертность у привитых от COVID-19 в Тюменской области. Всего в регионе с численностью населения 1 млн 172 тыс. человек полностью прошли вакцинацию 909 тыс. человек.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямой линии, отвечая на вопросы сомневающихся в эффективности прививок от коронавируса.

"Это ли не эффективность! - подчеркнул глава региона. - Да, вакцина не дает 100-процентной гарантии безопасности, люди болеют, но болеют гораздо меньше. Из всего количества вакцинированных заболели 2,5% человек. Это учитывая тех, кто заболел сразу после первой вакцины или после второй. То есть до того, как сформировался устойчивый иммунитет. К сожалению, и вакцинированные люди умирают. Как правило это люди в возрасте, с большим количеством тяжелых сопутствующих заболеваний".

Губернатор напомнил, что вакцина от COVID-19 была создана не с нуля. Коронавирус известен давно, и были основы для появления такой вакцины, которая была адаптирована под COVID-19.

Борис Олейник