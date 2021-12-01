Александр Моор: ограничения в ЗАГСе продиктованы заботой о здоровье самих молодоженов

| Фото: управление ЗАГС Тюменской области | Фото: управление ЗАГС Тюменской области

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Свадебная церемония в ЗАГСе из 10 человек – это вынужденная мера, продиктованная, прежде всего, заботой о здоровье самих молодоженов.

Так губернатор Александр Моор ответил на вопрос Татьяны Мокрушиной в Instagram. "Везде можно пройти по QR-коду, и только в ЗАГСе ограничения до 10 человек, независимо от того, есть QR-код или нет его. Это кощунство", - написала девушка.

"Уважаемая Татьяна, - обратился Александр Моор. - В ЗАГСе помимо бракосочетания оказывается еще 12 госуслуг. И даже тех, кто сочетаются браком, может быть несколько групп в разных залах. А это большое количество людей, ранее не знакомых. Такое ограничение действует в интересах самих молодоженов".

Губернатор напомнил, что в самом начале пандемии в регионе были такие ситуации, когда на свадебных церемониях были массовые заражения COVID-19.

Борис Олейник