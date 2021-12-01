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Трансляция прямой линии с губернатором Тюменской области Александром Моором

Губернатор Моор: в начале 2022 года определится подрядчик по строительству развязки на Червишевском тракте

Губернатор, 19:06 21 декабря 2021

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

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Об исполнении поручений в сфере строительства дорог и инфраструктуры в Тюменской области, которые были даны после прямой линии в августе 2021 года, рассказал губернатор региона Александр Моор на прямой линии 21 декабря.

Так, он напомнил об установленном знаке поворота к п. Подъем в Тюменском районе, обустройстве парковочного места для маломобильных граждан у 14 дома по Ткацкому проезду в Тюмени, установке 400 светильников улично-дорожного освещения в с. Омутинское и 116 светодиодных светильников в пос. Московский Тюменского района.

"Еще один вопрос касался выезда из микрорайона Тюменская слобода на Московский тракт. Движение в этом направлении открыто в ноябре, - напомнил Александр Моор. - В ближайшее время мы планируем получить положительное заключение экспертизы на проект строительства развязки на Червишевском тракте, в начале 2022 года выберем подрядчика и приступим к строительству. Это один из объектов, на который мы получили инфраструктурный кредит из федерального бюджета".

По словам губернатора, в регионе всегда находят возможности для финансирования строительства новых дорог и развитие транспортной инфраструктуры.

Татьяна Ковалева

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# Александр Моор , развязка , строительство дорог

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