Где в Тюмени и Тюменском районе построят и отремонтируют школы, рассказал Александр Моор

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Планами по строительству общеобразовательных учреждений в районах ММС, Березняки, Тюменская слобода и поселке Московском, а также ремонту школы в селе Кулаково поделился губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе прямой линии 21 декабря.

В 2022 году специалисты приступят к разработке проектно-сметной документации на школу в районе ММС, после чего ее включат в план строительства. Уже готовы проектно-сметная документация и положительное заключение экспертизы по детскому саду на этой территории, возводить здание начнут в 2022 году.

Готова проектно-сметная документация и на школу в районе Березняки.

"Проводится государственная экспертиза, как только она пройдет, при исполнении бюджета 2022 года при наличии дополнительных доходов либо экономии, безусловно, включим школу в план строительства", — прокомментировал Александр Моор. Параллельно в Березняках ведется строительство детского сада.

В жилом районе "Тюменская слобода" начато строительство второй школы — напротив строящегося детского сада. Идут работы по устройству свайного поля, сообщил губернатор.

В поселке Московском Тюменского района запланировано строительство большого комплекса — школы с дошкольным отделением — полноценным детским садом. Проектно-сметная документация разработана, строительство начнется в следующем году.

Также в Тюменском районе капитальный ремонт ждет школу в селе Кулаково. На прилегающей к образовательному учреждению территории появятся футбольное поле с беговыми дорожками, хоккейный корт, площадка для баскетбола и волейбола. Ремонт выполнят в 2022–2023 годах.

Влада Нерадовская