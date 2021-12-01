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Трансляция прямой линии с губернатором Тюменской области Александром Моором

В Тюменской области четыре приюта для бездомных животных станут межмуниципальными

Губернатор, 19:20 21 декабря 2021

группа "Ладонь и Лапа" ВКонтакте | Фото: группа "Ладонь и Лапа" ВКонтакте

Четыре приюта для бездомных животных в Тюменской области получат статус межмуниципальных в 2022 году. Об этом губернатор Александр Моор сообщил в ходе прямой линии 21 декабря.

Глава региона напомнил, что 2021 году в Ишиме и Ялуторовске были созданы муниципальные приюты, уже работают приюты в Тюмени и Тобольске.

В 2022 году все четыре приюта начнут работу уже в статусе межмуниципальных. "Они будут обеспечивать содержание животных, отловленных не только на территории городов, где они расположены, но в и ближайших районах", - отметил губернатор.

Николай Ступников

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# Александр Моор , бездомные животные , приют

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