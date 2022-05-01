Тюменские бизнесмены придут к заключению внешнеторговых контрактов через "Экспортный форсаж"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменским бизнесменам помогут составить план выхода на зарубежные рынки в рамках акселерационной программы "Экспортный форсаж – 2022", которая стартует в Тюмени 23 мая. Обучение продлится до 5 августа.

Для начала организаторы отберут компании, которые подходят по определенным критериям. Например, выручка фирмы за последний год должна быть более 50 млн рублей. Компания должна являться субъектом малого и среднего предпринимательства.

12 мая в тюменском технопарке состоялась встреча по запуску программы, на которую пришли представители бизнес-сообщества и фонда "Инвестиционное предпринимательство Тюменской области". "Экспортный форсаж" состоит из шести образовательных модулей и услуг по информационно-консультационной поддержке предприятий-участников.

Как рассказал оператор акселерационной программы, представитель Российского экспортного центра, наставник Александр Толкачев, обучение пройдет в формате лекций, семинаров. 50% предстоящих встреч несут практический характер. "В рамках программы, конечно, будут и кейсы, и занятия в микрогруппах. Целевые страны у каждой компании — самые разнообразные. География только в рамках реализации программы "Экспортный форсаж" в Тюменской области говорит о том, что иногда возникают самые неожиданные направления", — поделился Александр Толкачев.

Нулевой модуль, на котором расскажут о введении в экспортную и проектную деятельность, пройдет с 23 по 24 мая. Первый модуль, посвященный выбору рынка и поиску покупателей, состоится 6 и 7 июня. На встречах второго модуля слушатели узнают об особенностях экспортного продвижения, ценообразования, канал распределения при выходе на внешние рынки. Третий раздел посветят формированию финансовых условий экспортной сделки. Четвертый модуль получил название "Реализация экспортной сделки". На пятом участники акселерационной программы обсудят подготовку и проведение международных переговоров, деловые коммуникации в экспортной сделке, эффективную презентацию.

За каждой компанией будет закреплен наставник — опытный сертифицированный экспортер, прошедший обучение в Школе экспорта АО "РЭЦ". Защита плана экспортного проекта должна состоятся 5 августа.

О старте акселерационной программы бизнесменов информировали путем рассылки, в том числе с помощью базы данных CRM-системе, в которой отображены все предприниматели региона, подходящие под эти условия. "Мы определим, кто из компаний заинтересован. Их представители подадут заявки, мы проверим соответствие дополнительным требованиям. Через неделю они уже начнут обучение по первому модулю", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель Центра поддержки экспорта фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Салтанат Сибанбаева.

Директор компании ООО "Айронэкс" Денис Смышляев, участвовавший в акселерационной программе "Экспортный форсаж" в 2021 году, признался, что до начала обучения в "Экспортном форсаже" его представления об экспорте были минимальны. Теперь предприятие, выпускающее более 20 тыс. наименований продукции, поставляет в Казахстан металлические стеллажи, шкафчики для раздевалок и сейфы.

"Мы понимали только то, что экспорт — это то, что мы отправляем в другую страну. Перед этим была школа экспорта, которая дала теоретические знания, далее "Экспортный форсаж", как я его называю, это университет. На обучении не скучно, встречи активны и динамичны. Специалисты, которые преподают, не теоретики, а практики. Проходя каждый модуль, со своей компанией создаешь определенный проект. Я выбрал для себя направление Казахстан, и уже шел по дорожной карте, которую рисовали к моему проекту. В конце был заключен контракт. Рекомендую, программа помогает выходить на рынок", — заключил он.

Отметим, выйти на мировой рынок представителям регионального бизнес-сообщества помогает Центр поддержки экспорта инвестиционного агентства Тюменской области. В 2021 году 48 субъектов среднего и малого предпринимательства региона заключили экспортные контракты. "Можно сказать, что еженедельно благодаря нашей поддержке заключали экспортные контракты. Это делалось за счет электронных торговых площадок, выездных бизнес-миссий, выставок. Если говорить про программу "Экспортный форсаж", то в 2021 году участие в ней приняли десять компаний, из которых уже две заключили экспортные контракты. Работа у тех предпринимателей еще продолжается — после мероприятия еще в течение года участники могут заключать внешнеторговые контракты", — добавила Салтанат Сибанбаева.

Инна Пахомова