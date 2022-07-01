Александр Моор и Владимир Якушев поздравили тюменцев с Днем города

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Во всех позитивных переменах в Тюмени – труд местных жителей, искренне любящих и испытывающих гордость за город. Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор на открытии празднования Дня города на Центральной площади 30 июля.

Видеообращение главы региона транслировалось на экране с главной сцены.

"Для меня Тюмень – родной город. Он стремительно растет и преображается, добавляет к своему статусу промышленного, нефтесервисного и образовательного центра новые достижения. Тюмень неоднократно становилась лидером федерального рейтинга по качеству жизни и городской среды. Она занимает лидирующие позиции по благоприятным условиям для развития бизнеса и перспективам построения карьеры. Город признан термальной столицей России. Он стал одним из самых быстрорастущих в стране. Совсем недавно занял первое место в рейтинге самых умных городов России. Судьбу, потенциал, настоящее и будущее любого населенного пункта, его историю вершат люди, живущие в нем", – сказал Александр Моор.

Он подчеркнул, что тюменцы всегда славились твердым и целеустремленным характером, энергией созидания, неравнодушием и гостеприимством. Вместе с ними в региональной столице реализовали множество важных проектов и инициатив, добились побед в разных сферах.

К поздравлению горожан присоединился полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Он так же записал видеообращение по поводу 437-й годовщины со дня образования города.

"Тюмень – город с особой атмосферой, в котором основательность и деловитость соединились ссо стремительным движением вперед. Тюмень впитывает и трансформирует все лучшее, тонко вплетает новое в традиции, подчеркивая свою уникальность. Особенно заметны изменения, когда возвращаешься в Тюмень после долгой разлуки: город растет и хорошеет. За каждым успешным делом стоят жители, целеустремленные, трудолюбивые с большой открытой душой. Я знаю, каждый из вас любит Тюмень и стремится сделать ее еще лучше", – сказал он.

Владимир Якушев пожелал тюменцам, чтобы город не останавливался в развитии.

Инна Пахомова