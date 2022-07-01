Шоу мыльных пузырей провели в День города тюменские логопеды

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Шоу мыльных пузырей провели тюменские логопеды на площадке у Технопарка в день 436-летия Тюмени.

Специалисты центра "Основа" рассказали, что они часто используют мыльные пузыри на своих занятиях.

"Это один из элементов дыхательной гимнастики, необходимой для постановки звуков у малышей. Родители могут и дома так заниматься. Рекомендую!", - посоветовала логопед-психолог тюменского центра "Основа" Александра Лебедева.

Оксана Корнеенкова