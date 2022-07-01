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Крестьянское подворье увлекло тюменцев на Дне города на Цветном бульваре

Общество, 13:44 30 июля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Крестьянское подворье от Государственного аграрного университета Северного Зауралья привлекает тюменцев задорной музыкой и яркими фотозонами на Цветном бульваре в День города, 30 июля.

Большую фотозону представляет своеобразная русская изба. Горожане охотно фотографируются возле нее и на телеге с крестьянами. Еще одна фотозона – русская баня.

"На нашей площадке размещены различные атрибуты – телега с сеном, жернова. В уголке для детей юные горожане рисуют и раскрашивают красками вырезанных из дерева животных. Взрослым предлагаем распилить бревно или перемолоть зерна в муку", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник управления по информационной политики Государственного аграрного университета Северного Зауралья Татьяна Тагильцева.

Работа площадки сопровождается бодрой музыкой. Студенты в русских народных нарядах исполняют современные песни под гармонь и пускаются в пляс.

Особый интерес у тюменцев с детьми вызвали козы, гуси и индюки. Они находятся в загоне на площадке аграрного университета.

Как отметила Татьяна Тагильцева, университет выставлял подобные площадки на праздниках в Тюмени и ранее. Они всегда пользуются большим спросом у жителей областной столицы. Мамы с детьми пришли с утра, чтобы принять участие в активностях и погладить животных.

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К празднованию Дня города присоединились многие организации и предприятия областной столицы. На площади Солнца Централизованная городская библиотечная система проводит фестиваль "Пикник книг", на котором жителей знакомят с творчеством местных авторов.

Инна Пахомова

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# День города , праздники

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