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Владимир Якушев поздравил тюменцев с Днем города

Политика, 13:55 30 июля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Тюмень - город с особой атмосферой, где основательность и деловитость соединились со стремительным движением вперед. Он впитывает и трансформирует все лучшее, тонко вплетая новое в традиции.

Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, поздравляя тюменцев с Днем города.

По его словам, перемены особенно заметны после долгой разлуки. Город растет и хорошеет, и за каждым успехом стоят его жители - целеустремленные, трудолюбивые, с большой и открытой душой.

"Я знаю, что каждый из вас любит Тюмень и стремится сделать ее еще лучше. Искренне желаю, чтобы все ваши проекты, идеи и начинания воплощались в жизнь, а город ни на мгновение не останавливался в развитии", - сказал полпред.

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# Владимир Якушев , День города

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