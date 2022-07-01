Руслан Кухарук: мы празднуем особенный день рождения Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Этот день рождения Тюмени - особенный. Многие площадки и проекты предложили сами жители. Об этом сказал глава города Руслан Кухарук на открытии празднования на Центральной площади 30 июля.

"Тюмень – город с богатой историей, людьми, которые стояли у истоков его создания, героическими подвигами, которые совершали наши земляки, поколение победителей. Они создали ту основу, которая позволяет нам мечтать, реализовывать самые дерзкие планы, создавать новое будущее. Мы строим новые школы, детские сады, благоустраиваем скверы и парки. Самое главное, что есть в Тюмени, – это люди. Все мы делаем так, чтобы наш город развивался, становился краше и лучше. Только так можно справиться со своими трудностями, вызовами. Я хочу, чтобы любовь между тюменцами и городом была залогом успешного развития", – сказал мэр.

К празднику готовились вместе с бизнесменами, представителями общественных и спортивных организаций. По словам Руслана Кухарука, на Дне города выступают люди, которые своим творчеством делают так, чтобы о городе узнавали далеко за пределами региона и страны.

Так, на Центральной площади в 13 часов 30 минут стартовал фестиваль "Танцующий город", на котором горожан познакомят с разными стилями танцев. Событие объединяет лучших хореографов России и мира.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инна Пахомова