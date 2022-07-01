Программа "Тюмень - это мы!" собрала сотни горожан в сквере Комсомольский

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

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Поучаствовать в творческих мастер-классах, увидеть выступления танцоров, акробатов и музыкальных ансамблей, проявить себя в конкурсах и викторинах могут жители и гости Тюмени в Комсомольском сквере.

Здесь стартовала праздничная программа "Тюмень – это мы!", посвященная 436-летию города.

Площадка собрала сотни тюменцев, в том числе, и семьи с детьми. Горожане с удовольствием участвуют в мастер-классах. Так, ребятам предлагают сделать своими руками тюменский оберег и собрать букет из полевых цветов.

Тем, кто посещает арт-объект "Карта моего города", предлагают выбрать любимое место Тюмени и прикрепить сердечко. У кого-то это набережная и мост Влюбленных, а кто-то выбирает север Сибирских кошек и Затюменский экопарк.

На интерактивной площадке "Праздник детства" работают веселые аниматоры, проходят викторины и спортивные эстафеты. Желающие могут сделать себе настоящий аквагрим.

На сцене на протяжении всего праздника гостей будут радовать выступления местных артистов.

Также в сквере проходит игра "Спортивный марафон" для взрослых. Необычные селфи можно сделать в специальной фотозоне "Тюмень купеческая".

А любители домашних животных участвуют в фестивале-выставке "Верные сердца", где представлены самые разные породы собак - от пуделей и золотистых ретриверов до карликовых декоративных пород.

"Комсомольский сквер - одно из любимых мест отдыха всей нашей семьи. Часто гуляем тут, устраиваем пикники. Вот и сегодняшний День города мы решили провести здесь. Нравится все - мастер-классы для ребятишек, выступления артистов, множество конкурсов, эстафет и викторин, где можно показать себя. Радует работа аниматоров и наших артистов. Тюмень действительно лучший город - гостеприимный и уютный. Поздравляем всех земляков с днём рождения нашего областного центра ", - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" тюменка Наталья Гольская, которая пришла на праздник с дочками.

Добавим, праздничная программа в Комсомольском сквере продлится до 19 часов. Присоединиться и поучаствовать в мероприятиях могут все желающие.

Любовь Голышева