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Веселый "Сабантуй" проходит в парке Заречном в день рождения Тюмени

Общество, 15:14 30 июля 2022

Фото ИА "Тюменская линия"

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Национальный праздник "Сабантуй" проходит в парке Заречном в рамках празднования 436-й годовщины основания Тюмени.

Для гостей и участников праздника на большом экране были показаны посвященные дню рождения Тюмени поздравительные видеообращения полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева и губернатора Тюменской области Александра Моора.

"Тюмень развивается и растет, но при этом не забывает свои культурные традиции, свою историю. Мы желаем всем народам мира, добра и благополучия", - приветствовал тюменцев и гостей региональной столицы заместитель председателя областного комитета по делам национальностей Роман Малыгин.

Проводя такие праздники как "Сабантуй", мы показываем всему миру, как разные народы живут в дружбе, единстве и согласии, сказал в приветственном выступлении муфтий Духовного управления мусульман Тюменской области Зиннат Садыков.

"Мы не агрессивные люди, мы всегда за мир и дружбу", - подчеркнул священнослужитель.

Множество зрителей собрал концерт артистов Тюмени, Омска, Тобольска и Татарстана. Поклонников активного и здорового образа жизни увлекают состязания по борьбе "Корэш", армрестлингу, поднятию гири, силовому экстриму высшего уровня.

Кроме того, в программе праздника - национальные игры, "Разбей горшок", "Перетягивание палки", "Бег с яйцом в ложке", "Бег с ведрами на коромысле", конкурс баянистов, плясунов и частушечников, ярмарка и мастер-классы национальных ремесел, а также фестиваль плова.

"Настроение отличное, праздничное! "Сабантуй" - любимый повод для встречи с друзьями всех национальностей. Замечательно, что он проходит в день рождения Тюмени, ведь мы все очень любим наш прекрасный город", - поделилась впечатлениями 17-летняя студентка колледжа Альфия.

Праздничное гулянье, организованное Национально-культурной автономией Тюменской области и городским Центром татарской культуры, продлится до 19 часов.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" ﻿

Евгений Бабенко

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# День города Тюмени , Сабантуй

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