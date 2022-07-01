Веселый "Сабантуй" проходит в парке Заречном в день рождения Тюмени

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

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Национальный праздник "Сабантуй" проходит в парке Заречном в рамках празднования 436-й годовщины основания Тюмени.

Для гостей и участников праздника на большом экране были показаны посвященные дню рождения Тюмени поздравительные видеообращения полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева и губернатора Тюменской области Александра Моора.

"Тюмень развивается и растет, но при этом не забывает свои культурные традиции, свою историю. Мы желаем всем народам мира, добра и благополучия", - приветствовал тюменцев и гостей региональной столицы заместитель председателя областного комитета по делам национальностей Роман Малыгин.

Проводя такие праздники как "Сабантуй", мы показываем всему миру, как разные народы живут в дружбе, единстве и согласии, сказал в приветственном выступлении муфтий Духовного управления мусульман Тюменской области Зиннат Садыков.

"Мы не агрессивные люди, мы всегда за мир и дружбу", - подчеркнул священнослужитель.

Множество зрителей собрал концерт артистов Тюмени, Омска, Тобольска и Татарстана. Поклонников активного и здорового образа жизни увлекают состязания по борьбе "Корэш", армрестлингу, поднятию гири, силовому экстриму высшего уровня.

Кроме того, в программе праздника - национальные игры, "Разбей горшок", "Перетягивание палки", "Бег с яйцом в ложке", "Бег с ведрами на коромысле", конкурс баянистов, плясунов и частушечников, ярмарка и мастер-классы национальных ремесел, а также фестиваль плова.

"Настроение отличное, праздничное! "Сабантуй" - любимый повод для встречи с друзьями всех национальностей. Замечательно, что он проходит в день рождения Тюмени, ведь мы все очень любим наш прекрасный город", - поделилась впечатлениями 17-летняя студентка колледжа Альфия.

Праздничное гулянье, организованное Национально-культурной автономией Тюменской области и городским Центром татарской культуры, продлится до 19 часов.

Евгений Бабенко