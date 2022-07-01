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140 шахматистов провели турнир в День города в Тюмени

Общество, 15:22 30 июля 2022

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140 человек из Тюмени, Екатеринбурга, Шадринска, Кургана приняли участие в турнире по шахматам в рамках Дня города,

Мероприятие, посвященное ветерану нефтегазового комплекса Тюменской области Владимиру Никифорову, прошло у Конторы пароходства 30 июля.

Поприветствовал участников турнира и пожелал всем спортивных успехов и бескомпромиссной борьбы чемпион мира Анатолий Карпов.

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"Это значимое событие для Тюмени. Радует, что так много желающих, мы даже не смогли зарегистрировать всех", - отметил он.

Ирина Шемякина

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# Анатолий Карпов , шахматы

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