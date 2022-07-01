Тюменцы крутят педали и заряжаются "Энергией города" на площади 400-летия Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Праздничные гуляния, фестиваль "Энергия города" и интерактивные площадки развернулись на площади 400-летия Тюмени с 12 часов.

Горожане с удовольствием участвуют в интерактивных развлечениях: крутят педали велооркестра, разыгрывают мяч в 3D-теннисе и создают памятные шедевры в Арт-пространстве.

Ирина Журавлева приехала на день рождения областной столицы с двумя детьми из пос. Голышманово. Она отметила, что организаторы предусмотрели все необходимое: развлечения, фудкорт и санитарную зоны.

"Мы с дочками посмотрели концерт, поиграли, дети в восторге от гигантского дартса. Немного порукодельничали на мастер-классах, сфотаграфировались с ходулистами. Вечером вернемся сюда послушать песни легендарного Вячеслава Бутусова, потом пойдем любоваться праздничным салютом. Любимой Тюмени желаю процветания!", - подчеркнула жительница региона.

Пенсионерка Антонина Харлова пришла на праздник с подругой. Они не поехали на дачу, чтобы прогуляться по родному городу, разделить с ним праздник. Женщины каждый год в течение многих лет в этот день фотографируются именно на этой площади, еще с тех пор, когда здесь располагался кинотеатр "Юбилейный".

"Традицию будем продолжать. Внуки с интересом рассматривают эти фотографии, отмечают, как менялась Тюмень, говорят, что когда-нибудь присоединятся к нашему челленджу, - смеется бабушка. – Что это, я не знаю, но думаю, просто начнем фотографироваться все вместе".

Добавим, что праздник идет по нарастающей, все больше людей подтягиваются к площади, каждый находит себе развлечение по душе.

Кто-то просто прогуливается, детвора тянет родителей от палатки к палатке, но главное – всех объединяет хорошее настроение и осознание факта, что Тюмень – лучший город Земли.

Напомним, до 18 часов на площадке работают интерактивные зоны: велооркестр, фотобудка, little planet, гонки на велотренажерах, 3D-теннис, предсказатель, гигантский дартс, Music box, футбол под столом.

В Арт-пространстве продолжаются творческие мастер-классы. Проходит фестиваль современного искусства "Энергия города".

Вечером на сцене у драмтеатра выступит хедлайнер Дня города – Вячеслав Бутусов. Позже состоится DJ-сейшн.

Инна Кондрашкина