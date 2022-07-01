Писатель Алексей Сальников: Тюмень запросто может попасть в новый роман

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Тюмень - из всех городов Урала - комфортный город, где люблю бывать. Чего, к примеру, не могу сказать о Челябинске, он пыльный. И действие своего нового романа запросто могу представить в Тюмени, главное, чтобы здесь была пешеходная улица.

Об этом писатель, поэт, лауреат премии "Национальный бестселлер" Алексей Сальников рассказал во время встречи с тюменцами на VI фестивале "Пикник книг" у Литературно-краеведческого центра Тюмени 30 июля.

По его словам, он хоть и не родился на Урале, живет в Екатеринбурге с 2005 года, все же целиком и полностью идентифицирует себя с этим краем. Именно его природа, атмосфера, люди помогают создавать ему романы, которые, к слову, с каждым разом все больше нравятся читателям, набирают популярность. Широкому кругу читателей Сальников стал известен после выхода в 2017 году "Петровы в гриппе и вокруг него". Через два года Кирилл Серебренников снял одноименный фильм. Центр современной драматургии Екатеринбурга и московский "Гоголь-центр" поставили по книге свои спектакли.

Тема мистики, фантасмагории получила продолжение и в новом романе Алексея "Оккульттрегер", который вышел в мая 2022 г. Основные роли в этой истории отведены ангелам, демонам и ведьмам. Это последних в просторечии называют оккульттрегерами.

Литературный критик Галина Юзефович в своей рецензии так написала о главной героине: "Ведьма Прасковья, запертая в своем бессмертии и особой миссии, испытывает сосущую, неутолимую тоску по серенькому, тривиальному человеческому существованию, в котором есть место капризным детям, сварливым мамашам, скучной работе, мокрым носкам и трехлитровым банкам на подоконнике. И глядя на все это убогое житье глазами героини, навечно его лишенной, мы невольно начинаем видеть в нем красоту и утешительную надежность. Что может служить лишним доказательством того, что все же нет, конечно, выдуманный Сальниковым мир — осиянный любовью рай, а не ад".

По словам автора романа, одна из кинокомпаний страны уже предложила экранизировать роман "Оккульттрегер", сейчас Сальников работаем с командой над сценарием. Но кто будет режиссёром пока не известно.

Тюменцы интересовались у Алексея секретами написания прозы, источниками вдохновения, на что тот ответил, что все берет из собственной жизни, из отношений с супругой, сыном и того, что видит вокруг. А еще очень сильно помогает чувство юмора. Как считает Сальников, главное - быть честным самим с собой, честным с читателем.

В завершении встречи организаторы вручили писателю двухтомник об истории Тюмени, которая отметила 436 день рождения, и благодарственное письмо. Поклонники творчества Алексея Сальникова получили автографы.

Анжела Лебедева