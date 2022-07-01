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Громкими аплодисментами встретили тюменцы экс-лидера группы Nautilus Pompilius Вячеслава Бутусова

Общество, 20:17 30 июля 2022

Сергей Елесин, ИА «Тюменская линия» | Фото: Сергей Елесин, ИА «Тюменская линия»

Экс-лидер группы Nautilus Pompilius Вячеслав Бутусов выступил на площади 400-летия Тюмени в честь Дня города 30 июля. На концерте прозвучали известные и любимые не одним поколением тюменцев песни.

Вместе с Бутусовым выступила группа "Орден Славы".

Жители и гости города с удовольствием подпевали и танцевали под хиты "Прогулки по воде", "Тутанхамон", " Бриллиантовые дороги", "На берегу безымянной реки" и другим.

"Нравится, что поет вживую, это круто. Еще слушаешь его, поднимаешь взгляд в небо и кажется, что ты в Санкт-Петербурге. Вот такие у меня ассоциации с этим певцом", - рассказала Татьяна.

Сергей познакомился с творчеством артиста по фильму режиссера Алексея Балабанова "Брат", где Вячеслав Бутусов сыграл самого себя. После этого тюменец начал слушать его песни, а некоторые выучил, чтобы сыграть на гитаре.

"Дыхание" играл раньше, "Прогулки по воде" и другие. Сегодня еще, кстати, была спета песня "Зверь". Это как раз саундтрек из кинофильма "Брат". Очень нравится именно мелодия", - добавил житель города.

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Напомним, выступление Вячеслава Бутусова в Тюмени — подарок жителям и гостям города от федерального застройщика "Страна Девелопмент".

Виктория Макарова

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# День города , концерт

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