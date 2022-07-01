Тюменцы пронесли по набережной светящихся акул, русалок и кальмаров

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Акул, русалок и кальмаров пронесли тюменцы в рамках фестиваля уличных театров "Сны улиц" по набережной Туры в День города, 30 июля. Объемные арт-объекты горожане создавали сами под руководством художников-кураторов.

Фигуры морских жителей уже показывали 3 июля после завершения проекта "Лаборатория сотворчества горожан". Авторы идеи решили пройтись и в День города. К участию пригласили самих создателей фигур. Арт-объекты были эффектно подсвечены в темноте. Присоединиться к вечернему променаду смогли все желающие.

Напомним, старт фестивалю "Сны улиц" дали 29 июля. События распланировали на три дня. По словам организаторов, в 2022 году в программу не вошли спектакли со сложными декорациями, но зато появились постановки с новыми смыслами.

Фестиваль финансируется за счет грантовых средств из областного бюджета и Фонда президентских грантов.

Инна Пахомова