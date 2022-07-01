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Под популярные хиты от радио "Маруся ФМ" тюменцы отметили День рождения города

Общество, 22:16 30 июля 2022

Сергей Елесин, ИА «Тюменская линия» | Фото: Сергей Елесин, ИА «Тюменская линия»

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Дискотеку "Маруся" на 436 День рождения Тюмени для жителей и гостей города провело радио "Маруся ФМ" 30 июля. С 20 часов площадь 400-летия превратилась в большой танцпол.

Со сцены звучали песни восходящих звезд, "уверенные" хиты, популярные YouTube-треки, легендарные композиции, проверенные временем, в новой оригинальной обработке.

"Это прекрасно, что можно вот так выбраться со своими детьми, семьей и потанцевать прямо в городе. Моим девочкам очень нравится песня "Федерико Феллини" и они рады услышать ее сегодня. Вместе с ними у нас сегодня танцует папа", - поделилась Карина.

Тюменцы также танцевали под треки Юрия Шатунова, Банд'Эрос, Тату, дуэта Gayazovs Brothers и других исполнителей. Хиты в течение часа ставил диджей Рамирес, занимающий шестое место в Топ 100 диджеев России по версии профильного интернет портала promodj.com.

"Организаторы молодцы, я вспомнил ненадолго молодость. Да и некоторые песни классно замиксовали, мне понравилось", - сказал тюменцы Олег.

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Радиоканал "Маруся ФМ" популярен в сети Интернет и занимает первую строчку рейтинга отраслевого сайта "Топ радио" среди всех радиостанций России.

Виктория Макарова

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# День города , музыка , радио Маруся ФМ

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